Repubblica: “De Laurentiis ha messo Conte a capo della squadra, da presidente”

Scritto da:
Nicola Penta
-
De Laurentiis festeggia: "Da una bella serata all'altra, dalla vittoria alla Festa del Cinema"

La Repubblica nella sua edizione odierna ha posto l’attenzione sulla gestione del presidente De Laurentiis nel caso Conte: “Finalmente parla il campo. Travolto da frane di parole, intossicato da eccessiva fatica e veleni interni, smarrito tra dubbi ed equivoci tattici: si riconosce il Napoli in quella identità di gioco che non era mai riuscito a darsi quest’anno tranne che in due mezze partite, con Fiorentina e Inter.

Era ora, parla il campo e fa sapere che per il Napoli niente è compromesso, aveva solo bisogno di riposo, lucidità, idee innovative. Se lo gode dalla tribuna questo nuovo Napoli il suo presidente, Aurelio De Laurentiis nell’ombra per mesi è tornato sulla scena in tempo per rimettere Conte a capo della squadra nelle migliori condizioni di fiducia, serenità, trasparenza. Quando si dice, un presidente.

