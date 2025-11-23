Napoli-Qarabag, le probabili formazioni: Hojlund recupera! Fiducia a Gutierrez

Matteo Iannone
Matteo Iannone
-
Il Napoli dopo aver vinto contro l’Atalanta per 3-1, si prepara ad affrontare il Qarabag in Champions League martedì sera alle 21:00.

Gli azzurri devono vincere per forza se vogliono ancora sperare in una possibile qualificazione. Antonio Conte dovrebbe riproporre nuovamente il 3-4-3, Spinazzola potrebbe essere convocato, mentre Gilmour resterà ancora fuori.

Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski, Matheus Silva, Mustafazade, Medina, Cafarguliyev, Pedro Bicalho, Addai, Leandro Andrade, Zoubir, Duran. All. Gurbanov

