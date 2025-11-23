Napoli – Conte: “La squadra è sempre stata con me”

Aurelio De Laurentiis ha festeggiato la convincente vittoria del Napoli sull’Atalanta tramite un tweet su X, lodando il lavoro di Antonio Conte e dei giocatori: “Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni“.

L’allenatore ha risposto in diretta su DAZN, sottolineando il forte legame con la squadra: “Non c’era bisogno di riprendermi la squadra perché la squadra stava con me… Dopo Bologna mi sono preso la responsabilità, ma stiamo facendo di necessità virtù, affrontando assenze pesanti come Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Spinazzola. Le problematiche vere sono queste, non le chiacchiere”.