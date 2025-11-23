Monti: “Palladino miglior alleato del Napoli, ecco dove ha sbagliato…”

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, commenta la vittoria del Napoli per 3-1 contro l’Atalanta di ieri sera, sul suo profilo Instagram. Monti critica il piano gara di Palladino (prima partita da allenatore dell’Atalanta), ovvero affrontare i giocatori di Conte uomo su uomo: per questo i padroni di casa hanno avuti molti spazi in profondità nel primo tempo. Il giornalista parla anche del secondo tempo difficile del Napoli, e su come la partita sarebbe potuta andare se l’Atalanta avesse accorciato ulteriormente dopo il gol di Scamacca per il definitivo 3-1.