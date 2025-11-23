Lukaku torna a disposizione di Conte: una carta in più per il Napoli verso Roma

Arrivano ottime notizie per Antonio Conte dopo la convincente vittoria del Napoli sull’Atalanta: Romelu Lukaku è pronto a rientrare in squadra. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga sarà convocabile per la prossima sfida del campionato, in programma domenica all’Olimpico contro la Roma, uno scontro diretto cruciale per la corsa al vertice della Serie A.

Ieri Lukaku era in tribuna a seguire la partita e a esultare insieme a Frank Anguissa per i gol dei compagni, ma ora il giocatore torna a disposizione di Conte, pronto a dare un contributo decisivo in attacco. La sua presenza offre al tecnico azzurro una opzione offensiva di altissimo livello, fondamentale considerando il calendario fitto e il tour de force di partite che il Napoli dovrà affrontare nelle prossime settimane tra Serie A e Champions League.