Il Mattino:  “Napoli rimette le ali”

Il Napoli torna a correre e lo fa con una vittoria convincente contro l’Atalanta, celebrata in prima pagina da Il Mattinocon il titolo: “Napoli rimette le ali”. La squadra di Antonio Conte ha superato la formazione bergamasca con un brillante 3-1, firmato soprattutto dalle prestazioni ispirate di David Neres e Noa Lang, protagonisti assoluti del match.

Nel sommario del quotidiano campeggia l’entusiasmo per il ritorno al vertice: “Siamo tornati! Gli azzurri liquidano l’Atalanta e tornano in testa alla classifica”. Una prova di forza che rilancia il Napoli, restituisce fiducia all’ambiente e riaccende le ambizioni stagionali.