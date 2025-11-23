Il Mattino – Hojlund dovrebbe esserci per Napoli-Qarabag martedì

Ieri sera il Napoli di Conte é riuscito ad uscire dal periodo di crisi grazie ad una vittoria e una prestazione convincente (soprattutto nel primo tempo) contro l’Atalanta (3-1). A 16 minuti del novantesimo, però, l’attaccante dei Partenopei Rasmus Hojlund (ex Atalanta) ha alzato la mano e si é seduto un attimo a terra, dopo uno scontro di gioco: al suo posto è entrato Lorenzo Lucca. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la scelta di Conte di togliere l’attaccante danese era precauzionale: dunque, le condizioni di Hojlund non preoccupano molto e, salvo sorprese, giocherà dal primo minuto nella partita di Champions League contro il Qarabag in programma martedì sera.