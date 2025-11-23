Cucchi: “Grande primo tempo del Napoli, Palladino avrà un compito difficile”

Dopo 3 partite, torna a vincere e a segnare il Napoli che 3-1 batte l’Atalanta di Raffaele Palladino. Un primo tempo dominato dai padroni di casa che segnano tutti e tre i loro gol (doppietta di Neres e gol di Lang) nei primi 45 minuti, mentre nel secondo tempo l’Atalanta riesce a rendersi a tratti pericolosa, trovando anche il gol con Scamacca. Il giornalista Riccardo Cucchi fa un breve commento della partita sul suo profilo X, elogiando la prestazione, soprattutto nel primo tempo, dei Partenopei.