Cucchi: “Grande primo tempo del Napoli, Palladino avrà un compito difficile”

Dopo 3 partite, torna a vincere e a segnare il Napoli che 3-1 batte l’Atalanta di Raffaele Palladino. Un primo tempo dominato dai padroni di casa che segnano tutti e tre i loro gol (doppietta di Neres e gol di Lang) nei primi 45 minuti, mentre nel secondo tempo l’Atalanta riesce a rendersi a tratti pericolosa, trovando anche il gol con Scamacca. Il giornalista Riccardo Cucchi fa un breve commento della partita sul suo profilo X, elogiando la prestazione, soprattutto nel primo tempo, dei Partenopei.

Gran primo tempo del #Napoli che mette al sicuro il risultato: 3-0. Nella ripresa un leggero calo, il gol bergamasco, ma in buona sostanza pochi rischi veri. Non sarà facile per #Palladino rimette in piedi l' #Atalanta.#NapoliAtalanta — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 22, 2025