CorSport – Neres manda in tilt Ahanor, spunta un retroscena su Palladino

Il protagonista della vittoria del Napoli per 3-1 contro l’Atalanta ieri sera è senza dubbio David Neres. L’ala brasiliana segna una doppietta nel primo tempo e, in entrambi i gol, riesce a battere in velocità il giovane terzino dell’Atalanta, Honest Ahanor: quest’ultimo, prima dell’inizio del secondo tempo, viene sostituito e, al suo posto, entra Kossounou. Il Corriere Dello Sport rivela un retroscena sul cambio effettuato da Palladino: come riportato dal quotidiano, la scelta del nuovo allenatore dei nerazzurri di togliere Ahanor, era quasi per disperazione, vista la sua serata storta.