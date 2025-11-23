Corriere dello Sport: “Conte esiste, gli azzurri travolgono l’Atalanta”

Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina con un titolo dal forte impatto: “Conte esiste”, sottolineando la risposta del tecnico del Napoli dopo settimane di critiche e discussioni. Gli azzurri hanno infatti travolto l’Atalanta con un netto 3-1, riconquistando il primo posto in classifica. Protagonista assoluto David Neres, autore di una doppietta, seguito dal sigillo di Noa Lang, mentre per i bergamaschi è arrivato solo il lampo isolato di Gianluca Scamacca. Al termine del match, il presidente Aurelio De Laurentiis ha elogiato il suo allenatore dichiarando: “Bravo Antonio, si è ripreso la squadra”.

Nella stessa edizione, il quotidiano dedica spazio anche alla Juventus, titolando: “Juve, altra frenata”. La squadra di Luciano Spalletti è stata fermata dalla Fiorentina sull’1-1: Kostic aveva aperto le marcature, ma nella ripresa è arrivata la risposta di Mandragora. Per i bianconeri si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro gare tra Serie A e Champions League, un segnale di rallentamento che alimenta riflessioni e tensioni.