Corriere della Sera-Prima del match, Conte aveva fatto una richiesta alla squadra: i dettagli

Il Napoli nel match vinto contro l’Atalanta per 3-1 ha mostrato importanti miglioramenti dal punto di vista dell’atteggiamento, tornando ad essere una squadra compatta e coesa.

Il Corriere della Sera ha riportato la richiesta fatta da mister Conte prima del match contro i bergamaschi: “Il successo, infatti, ha esaudito la richiesta di Antonio Conte, che alla vigilia aveva sollecitato “onestà e forza” e fiducia assoluta nei suoi metodi. La sua ennesima rivoluzione tattica è coincisa con una vittoria pesantissima”.