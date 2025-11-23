Corbo: “La difesa a 3 del Napoli è una novità interessante, ecco i motivi”

Nella vittoria del Napoli contro l’Atalanta ieri sera, Antonio Conte ha cambiato modulo, passando soprattutto ad una difesa a tre. Ne parla Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica: sul quotidiano, il suo commento. “La novità più interessante di questa metamorfosi improvvisa è la difesa a tre, per almeno due motivi: dare compattezza e solidità con il rientro di Beukema, ma soprattutto per evitare che Di Lorenzo, apparso appannato in squadra e in Nazionale, andasse a marcare Lookman.

Come esterno della linea a 5, Di Lorenzo con qualche difficoltà all’inizio trova il senso del ruolo, e offre anche l’assist morbido per il gol di Lang“.