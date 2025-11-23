Conte su Lukaku: rientro prezioso per il Napoli

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato il rientro di Romelu Lukaku dopo la vittoria per 3-1 contro l’Atalanta. L’allenatore ha sottolineato l’importanza del belga non solo in campo, ma anche nello spogliatoio: “Ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Andrà monitorato, non ci dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante. Già il fatto che sia rientrato col gruppo è stato molto importante. Romelu, come Anguissa, sono ragazzi che danno energia e positività”.

Conte ha evidenziato come l’assenza di Lukaku si sia fatta sentire anche in termini di esperienza: “Ci è mancato, anche come guida nello spogliatoio”. Non è mancato il momento di leggerezza del tecnico sul possibile futuro da allenatore del belga: “Io gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l’allenatore… alle persone a cui voglio bene lo sconsiglio, alle persone che mi stanno antipatiche lo consiglio” (ride).

Il rientro di Lukaku rappresenta quindi un rinforzo strategico per il Napoli, che potrà contare sul belga sia per la prossima sfida di Serie A contro la Roma sia per affrontare il tour de force tra campionato e Champions League.