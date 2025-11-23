Collovati: “In questi 10 giorni si è parlato solamente di dimissioni di Conte e spogliatoio del Napoli smembrato”

Fulvio Collovati, ex centrale di Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni della RAI per parlare della vittoria di ieri sera del Napoli contro l’Atalanta, soffermandosi in particolare sulle voci riguardo le dimissioni di Conte come allenatore del Napoli: ecco uno spezzone delle sue dichiarazioni. “Mi viene da ridere: in questi lunghi 10 giorni, perché c’è stata la sosta, si è parlato di dimissioni di Conte, di squadra e spogliatoio smembrato.

C’è un tweet da parte del Presidente, che mi auguro che li scassi e porti Conte da noi. Ti rendi conto? Ha detto che si è ripreso la squadra come se fosse un allenatore che se l’era persa“.

