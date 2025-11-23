Beukema: “Dovevamo trovare nuovamente l’energia, quella che è mancata a Bologna”

ll difensore olandese Sam Beukema nel corso del programma Rai “Il Sabato al 90°” ha commentato la prestazione del Napoli contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto un bel primo tempo, con l’intensità giusta, l’energia giusta, e abbiamo fatto tre gol. Poi nel secondo tempo un po’ meno però alla fine non abbiamo concesso tanto. Siamo contenti e ora dobbiamo continuare, testa alla prossima.

Ci troviamo bene anche a 3, con i ragazzi dietro abbiamo mostrato che possiamo giocare anche così. Questa è una forza di questo gruppo. Abbiamo parlato con tutto il gruppo, con lo staff. Abbiamo detto che dovevamo ritrovare l’energia giusta, questo mancava un po’ dopo la partita contro il Bologna. Dovevamo mostrarlo in questa partita e lo abbiamo fatto. Siamo ancora molto uniti, da ora in poi dobbiamo continuare così“.