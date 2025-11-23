Alvino: “Conte dimostra di saper ascoltare, cambiare e vincere in tanti modi”

Il giornalista Carlo Alvino ha celebrato la convincente vittoria del Napoli contro l’Atalanta (3-1) tramite un tweet su X: “Questa è la bellezza del calcio! Questa è la bellezza del nostro Napoli, una squadra più viva che mai!”

Alvino analizza il campo: “Quando è il campo a parlare e a rispondere al chiacchiericcio, la soddisfazione è maggiore. Conte dimostra di saper ascoltare, cambiare e vincere in tanti modi, con il cambio modulo, i nuovi e i subentrati. Adesso bisogna dare continuità a partire da martedì in Champions League”.