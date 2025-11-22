Conte si prepara ad invertire il trend negativo contro l’Atalanta. Il punto

Dopo la pesante sconfitta contro il Bologna e le varie difficoltà interne, il Napoli di Conte si prepara al match molto sentito contro i rivali dell’Atalanta anche loro reduci da un periodo molto difficile che ha portato all’esonero di Juric e all’arrivo di Palladino sulla panchina bergamasca.

I partenopei dovranno riprendersi non solo sul campo ma anche nello spogliatoio dopo gli ultimi tumulti avvenuti al suo interno tra squadra e allenatore. Il tecnico leccese si è infatti preso dei giorni di riposo dopo la sconfitta al dall’Ara ma gode della piena fiducia della dirigenza e di ADL.

Proprio in questi giorni Conte ha avuto vari confronti con la squadra per poter riassestare l’ambiente e far tornare la cattiveria che ha contraddistinto i suoi giocatori. Tuttavia, dal 2020 gli azzurri hanno vinto solo due volte a vincere contro i bergamaschi al Maradona. Ecco gli ultimi precedenti:

Napoli – Atalanta 4-1

Napoli – Atalanta 2-3

Napoli – Atalanta 2-0

Napoli – Atalanta 0-3

Napoli – Atalanta 0-3

Ciò non può però essere un alibi. Contro l’Atalanta non ci sono scuse, il Napoli deve vincere e deve rimettersi al passo di Inter, Roma e Milan che non stanno certamente a guardare ma anzi vogliono prendersi lo scudetto dal petto della rosa partenopea.