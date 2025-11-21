Ziliani su X: “Prossime 5 giornate infuocate per Juventus e Napoli, occhio al Bologna”

Il giornalista Paolo Ziliani dice la sua sul suo profilo X sulle prossime 5 partite in campionato delle squadre nella lotta Scudetto, ma anche di quelle in Zona Europa. Ritiene molto difficili le prossime partite del Napoli e della Juventus: i Partenopei hanno tre partite cruciali di fila contro Atalanta, Roma e Juventus, mentre gli stessi bianconeri, oltre alla trasferta contro il Napoli, faranno visita anche alla Fiorentina e al Bologna, e ospiteranno la Roma. Calendario meno difficile, invece, per l’Inter che, dopo il Derby, affronterà il Pisa, il Como e il Genoa.

