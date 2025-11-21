SKY – Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta, Conte cambia modulo

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Atalanta domani sera nell’anticipo delle 20:45 della 12a giornata di Serie A. Come riportato da SKY Sport, Conte avrebbe deciso di cambiare modulo e schierare un 3-4-3 per la partita contro la Dea. In difesa dovrebbero esserci Rrahmani, Juan Jesus e Buongiorno, mentre Di Lorenzo e Gutierrez dovrebbero giocare a centrocampo. Palladino, nel frattempo, si prepara per la sua prima partita da allenatore dell’Atalanta: dovrebbe schierare un 3-4-2-1, affidandosi a Scamacca come punta dietro a Lookman e De Ketelaere. Di seguito, ecco le probabili formazioni della partita di domani, secondo SKY Sport:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino