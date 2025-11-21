GdS – Conte cambierà modulo per Napoli-Atalanta?

Domani ricomincia la Serie A con 4 anticipi: a chiudere la serata di calcio italiano é la super sfida tra il Napoli e l’Atalanta. I padroni di casa vogliono vincere per uscire dalla crisi e dalle polemiche, e rientrare nella lotta Scudetto. Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, Conte schiererà in campo molto probabilmente un 4-3-3, ma non é da escludere un 3-4-2-1. In caso di 4-3-3, Conte manderebbe in campo Milinkovic-Savic in porta (visto l’infortunio di Meret), Di Lorenzo e Gutierrez come terzini, e Rrahmani e Buongiorno come centrali. A centrocampo invece, Elmas prenderebbe il posto dell’infortunato Anguissa, spostandosi sul centro-destra: insieme a lui, McTominay e Lobotka. Infine, in attacco, Hojlund giocherebbe da punta affiancato da Neres e Politano. Tuttavia, in caso di 3-4-2-1, ci sarebbe Juan Jesus in difesa insieme a Buongiorno e Rrahmani, mentre Di Lorenzo e Gutierrez verrebbero arretrati a centrocampo: in mezzo a loro Lobotka e McTominay. In attacco, Hojlund giocherebbe alle spalle di Neres ed Elmas: Conte, dunque, potrebbe sacrificare Politano in caso di 3-4-2-1. Fonte, La Gazzetta Dello Sport.