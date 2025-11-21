De Maggio: “Confronto Conte-squadra sereno, Lukaku sarà fondamentale per lo spogliatoio”

Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal, ha parlato del tanto atteso confronto tra i giocatori del Napoli e l’allenatore Antonio Conte al centro sportivo di Castel Volturno. Ecco le parole di De Maggio: “Al centro sportivo di Castel Volturno c’é stato un confronto molto sereno tra Conte e la squadra. Vi posso dire che è un Conte più sereno: nella settimana pre Bologna è stato molto pressante con la squadra, poiché aveva lanciato un campanello d’allarme dopo la sfida di Champions contro l’Eintracht e, dopo la sconfitta al Dall’Ara, ha voluto richiamare tutti all’ordine.

E’ tornato tranquillo dalla settimana di pausa, ha avuto un confronto franco e sereno con il gruppo squadra e tutto lo staff in cui ha detto che bisogna azzerare tutto e ripartire insieme. La figura di Lukaku è fondamentale all’interno dello spogliatoio“.