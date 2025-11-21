Da Bergamo: “Lookman ha rimesso le sue foto con l’Atalanta sul suo account Instagram”

Arrivano buone notizie da Bergamo a distanza di un giorno dalla trasferta insidiosa dell’Atalanta contro il Napoli Campione d’Italia. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Di Bergamo, l’attaccante nigeriano della Dea, Ademola Lookman, ha rimesso su Instagram le foto di lui con la maglia dell’Atalanta, tra cui quella della finale d’Europa League 2023/24 vinta dalla Dea per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, grazie ad una sua tripletta. Il 1 agosto 2025 Lookman aveva rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui indossava la maglia dell’Atalanta, infuriato dopo che il club bergamasco rifiutò la proposta dell’Inter di acquistarlo.