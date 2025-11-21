Atta: “McTominay e Anguissa sono i miei punti di riferimento a centrocampo”

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese nel mirino del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta Dello Sport in cui ha svelato anche che i due centrocampisti del Napoli, Scott McTominay e Frank Anguissa, sono il suo punto di riferimento nel ruolo (centrocampo). Ecco uno spezzone dell’intervista: “Nel mio ruolo, in A, ci sono due fenomeni come Anguissa e McTominay. A tutti piace dribblare, fare il gesto: ma io lo uso in quel modo.

Devi sempre essere messo bene nel campo, sapere dove sono i compagni ma pure gli avversari. Il calcio é libertà, é ancora un gioco, ma io voglio sempre vincere. Nel prendermi le responsabilità, passaggio, dribbling, tiro. Ora so che se sono libero e ho l’occasione, devo tirare: mi piace essere decisivo“.