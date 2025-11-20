Tuttosport – Scott McTominay tra Napoli e Scozia “rovesciando” in rete. Come Conte ha trasformato lo scozzese

Scott McTominay ha raggiunto un nuovo status da quando è arrivato al Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto con gol in rovesciata, è arrivata la qualificazione ai Mondiali con la sua Scozia con un altro spettacolare gol, sempre in rovesciata. L’edizione odierna di Tuttosport offre un racconto dei miglioramenti esponenziali dell’ex Manchester United.

“Può incidere un allenatore nella carriera di un giocatore? La risposta cammina sugli exploit di Scott McTominay. Con il Manchester United, in 255 presenze, lo scozzese segnò appena 29 gol. Quota standard per un buon cursore di centrocampo, generoso negli inserimenti, ma carente nel trasformare in gol le occasioni che gli capitavano. Scott aveva un profilo da «underdog» quando è arrivato a Napoli nell’estate del 2024, non di certo quello del bomber. Antonio Conte, però, non l’ha mai visto così. Ha impostato su di lui un lavoro chirurgico, quasi ossessivo: correzione del timing negli inserimenti senza palla, perfezionamento della postura in area di rigore, scelta del “terzo tempo” sul secondo palo o del taglio sul primo. Risultato? In meno di un anno McTominay si è preso sia il Napoli che la Scozia. E lo ha fatto alla stessa maniera: “rovesciando” il pallone in rete. Il gol realizzato con la sua Nazionale è stato un flashback di quello dello scudetto, rete segnata il 23 maggio contro il Cagliari. Sempre decisivo, ma ancor più spettacolare, il gesto tecnico di McTominay al terzo minuto del match di martedì tra Scozia e Danimarca. Un gol pesantissimo, che ha spianato la strada al 4-2 finale e alla qualificazione della Scozia ai Mondiali dopo ventotto anni di assenza. L’esultanza è stata la fotocopia di quella napoletana, sguardo in tribuna e labiale chiarissimo: «Where’s my mum?» («Dov’è mia mamma?»), la stessa frase-rituale dedicata alla madre presente sia a Napoli che a Glasgow. Oggi “McFratm” rientra a Castel Volturno rigenerato, gonfio di fiducia e consapevole del proprio nuovo status”.