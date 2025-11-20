Sky – La probabile formazione dell’Atalanta contro il Napoli: le ultime

Secondo quanto riporta Sky Sport, il neo allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 per il match contro il Napoli. In porta Carnesecchi, mentre in difesa spazio a Kossounou, Hien e Ahanor. Sulle fasce dovrebbero esserci Bellanova e Zappacosta, a centrocampo Ederson e Pasalic. Dietro a Scamacca unica punta, i favoriti sono De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.