Sky – La probabile formazione dell’Atalanta contro il Napoli: le ultime

Scritto da:
Paolo Graus
-
Palladino dice addio alla Viola: "So di aver dato tutto, grazie ai miei ragazzi per l'amore"
fonte foto: Instagram @palladinoraffaele

Secondo quanto riporta Sky Sport, il neo allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 per il match contro il Napoli. In porta Carnesecchi, mentre in difesa spazio a Kossounou, Hien e Ahanor. Sulle fasce dovrebbero esserci Bellanova e Zappacosta, a centrocampo Ederson e Pasalic. Dietro a Scamacca unica punta, i favoriti sono De Ketelaere e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

Articolo precedenteDel Genio: “Conte non va in conferenza per un motivo! Sul match…”
Articolo successivoRenica: “Bisogna dare una spiegazione a tutti questi infortuni nel Napoli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE