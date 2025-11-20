Schira – McTominay ha rifiutato un’offerta araba e due club di Premier in estate. I dettagli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto sul suo profilo X a proposito della situazione di mercato di Scott McTominay. In particolare, è stato rivelato un retroscena: lo scozzese ha rigettato un’offerta dell’Arabia Saudita e due approcci da parte di club di Premier League nel corso di quest’estate. Di seguito, il suo tweet. “Retroscena – Scott McTominay ha rifiutato la scorsa estate un’enorme offerta dall’Arabia Saudita e due approcci da parte di club della Premier League per rimanere al Napoli, che considera il centrocampista scozzese incedibile”.

