Gazzetta – Bilancio Napoli, perdite per 21,4 milioni. Ma gli azzurri possono gestire serenamente, il motivo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul bilancio del Napoli della stagione 2024-25. Nel corso di quest’annata, la società ha rimediato perdite per 21,4 milioni di euro, dovuti alla mancata partecipazione alla Champions League e all’ingente campagna acquisti che ha portato a Napoli i vari Lukaku e McTominay. Tuttavia, come raccontato dalla Rosea, il risultato non è da considerarsi negativo, in quanto il club dispone di oltre 200 milioni di euro di riserva con i quali può reggere un’annata con i conti in rosso. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Dopo due bilanci consecutivi in utile, dopo la pioggia di profitti arrivata grazie alla Champions e alle ricche cessioni (Koulibaly, Fabian Ruiz, Kim, Elmas), il Napoli è tornato in rosso. Il bilancio al 30 giugno 2025 ha chiuso con una perdita di 21,4 milioni, come appreso dalla Gazzetta che ha consultato il verbale dell’assemblea ordinaria del club. Nell’anno dello scudetto, il secondo in tre anni, gli effetti economici di una squadra da primato non sono stati sufficienti per evitare il rosso. Questo perché, essendo arrivato 10° in Serie A nella stagione precedente, il club azzurro è rimasto fuori dalle coppe, soprattutto dalla Champions che nel biennio dei profitti aveva assicurato premi medi per 73 milioni. E si sa quanto influiscano i proventi Uefa nei conti delle squadre, soprattutto di quelle che alternano partecipazioni ed assenze, facendo fatica ad adeguare i rispettivi budget. L’altro fattore da tenere in considerazione, nel 2024-25, è stata la massa di investimenti attivata con l’inizio del ciclo di Antonio Conte in panchina: sono stati definiti acquisti per 150 milioni, che hanno avuto un impatto importante soprattutto sugli ammortamenti”.

“La vendita di Kvaratskhelia a gennaio (per circa 70 milioni) ha avuto il merito di ridimensionare il deficit, che altrimenti sarebbe stato molto più alto. Va detto che, a differenza di altri club, il Napoli può gestire serenamente un’annata in rosso. Nell’ultimo decennio il risultato netto aggregato è stato comunque positivo per 78 milioni, nonostante di mezzo ci sia stato il Covid che, nel triennio 2019-22, ha fatto bruciare 130 milioni. La perdita al 30 giugno 2025 è stata ripianata attingendo alla riserva volontaria, pari a 216,6 milioni. L’assemblea ha anche rinnovato il cda per il prossimo triennio. Confermati tutti i membri: il presidente Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit, i figli Edoardo e Valentina e l’a.d. Andrea Chiavelli”.