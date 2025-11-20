Gazzetta – Allarme rientrato per Hojlund, contro l’Atalanta ci sarà. I dettagli

Nel corso di Scozia-Danimarca, Rasmus Hojlund è uscito a pochi minuti dal termine, con il match ancora in bilico. Un cambio che ha suscitato un po’ di preoccupazione in casa Napoli, poiché il danese è apparso affaticato. Nulla di preoccupante però. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Manchester United non ha rimediato alcun infortunio, e il suo cambio è dovuto solamente alla stanchezza. Dunque, sarà regolarmente a disposizione di Conte in Napoli-Atalanta.

“L’Europa è luce che incoraggia, sole che riscalda, perché in una serata agrodolce, con McTominay verso gli Usa il Canada e il Messico, anche Hojlund ha rotto gli indugi, è andato sul dischetto e per un attimo ha consegnato alla propria Danimarca quella che poi si è rivelata un’illusione. La stanchezza che l’ha costretto ad uscire all’84’ non rappresenta elemento di preoccupazione e mentre l’Atalanta si avvicina a Castel Volturno si lasciano accarezzare dai bagliori internazionali che consentono di alimentare fiducia e anche un po’ di autostima”.