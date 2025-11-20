Del Genio: “Conte non va in conferenza per un motivo! Sul match…”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Conte e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Oggi Conte e la squadra si sono parlati? E’ normale che si sono parlati, lo fanno sempre. Domani non ci sarà la conferenza stampa? Questa è un’indicazione per capire quello che si sono detti, potrebbe essere parzialmente significativo da quello che possiamo capire. Perché se quello che si erano detti, in un verso o in un altro decisivo, cioè: ‘Ragazzi no guardate abbiamo parlato, si è capito che non possiamo andare più avanti, mi dimetto, è chiaramente era decisivo’. Oppure: ‘Ragazzi abbiamo parlato, abbiamo risolto tutto, domani ci facciamo questa bella conferenza stampa in tutta tranquillità.

Perché dobbiamo ricordare, poiché dobbiamo esprimere opinioni e non buttarci a indovinare, come ha funzionato sempre e chiamare questa della conferenza stampa che non si farà domani, chiamarla con il nome giusto: è una novità. Tutti diranno: ‘Ma come una novità? Il Napoli spesso non la fa’. No attenzione, noi dobbiamo essere precisi, facciamo sto mestiere qua, il Napoli non fa quella dopo la partita di Champions prima di campionato, ma quella prima della partita di campionato. Nella settimana che precede, invece, precede la partita di Champions e ancora più nella settimana dopo una sosta delle nazionali che ci sono zero conferenze, questa di domani sarebbe stata la prima.

Perché domani non si fa? E’ una scelta evidentemente per evitare di rimettere sul tavolo degli argomenti che non sono risolti e che, come dico sempre da quando esiste il calcio ci sono mille prove, vengono risolti non con le chiacchiere ma solamente con i risultati. Allora tradotto, sabato se il Napoli vince, c’è la conferenza stampa di Conte, benissimo, tutto tranquillo, poi si fa quell’altra di presentazione di Napoli-Qarabag e si va avanti così. Ma se non vince, sono aperti altri scenari, non credo esonero, credo di missioni, credo qualche cosa. Non dico che accadrà, ma è aperto quello scenario. Allora dice: ‘Ma che parliamo a fare se non sappiamo come finisce Napoli-Atalanta? Facciamo che la prima cosa quando andremo a parlare sarà il poter discutere di una cosa nuova, la cosa nuova sarà Napoli- Atalanta’. Questa è l’unica spiegazione che possiamo dare”.