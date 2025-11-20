CdS – McTominay, il problema non era la convivenza con De Bruyne. La reale criticità

Scott McTominay sembra essere tornato il giocatore decisivo ammirato nella scorsa stagione. Lo scozzese, dopo un inizio non semplice, ha infilato una serie di prestazioni importanti sia con il Napoli che con la Scozia. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che cita anche la convivenza con Kevin De Bruyne.

“McTominay è un pezzo fondamentale della squadra, è forza e intensità nelle due fasi, è inserimenti e strappi, è gol e chilometri: un totem. Ma è anche uno dei calciatori che più di altri ha sofferto un inizio un po’ così, nonostante i 4 gol messi a segno finora: due in campionato, due in una volta sola nella notte dello schianto di Eindhoven. A dispetto dei sospetti sulla convivenza tatticamente complessa con De Bruyne, l’idea dominante è che la prima parte della stagione di McT sia stata orientata da una condizione complessiva non certo brillante e indirizzata dai problemi fisici accusati tra Dimaro e Castel di Sangro. A vederlo con la Scozia, però, si direbbe che il peggio è passato. E il Napoli non aspettava altro”.