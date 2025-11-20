CdM – Probabile formazione Napoli-Atalanta: scelto il sostituto di Anguissa, le ultime su Spinazzola

Sabato alle 20:45 gli azzurri scenderanno in campo al Maradona contro l’Atalanta. Diverse defezioni per Conte, che recupera Spinazzola dopo il forfait contro Francoforte e Bologna. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’esterno partirà dal 1′ a sinistra con Neres più avanti. A completare il reparto arretrato ci saranno Di Lorenzo, Buongiorno e Rrahmani. A centrocampo, complice gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, spazio a Elmas con Lobotka e Anguissa. In avanti ok Hojlund, supportato da Politano e appunto Neres. Ancora assente Gilmour, che proverà a rientrare in Champions o al massimo contro la Roma.