CdM – Domani probabilmente ci sarà il confronto tra Conte e la squadra. I dettagli

Domani potrebbe esserci il confronto tra Antonio Conte e la squadra, una volta che tutti i nazionali saranno tornati alla base. Questo, arriverà alla vigilia di Napoli-Atalanta, una partita molto delicata per le sorti della stagione azzura. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.

“Domani alla vigilia del match probabilmente dopo lo sfogo di Bologna Conte farà il suo confronto con la squadra e spiegherà che è arrivato il momento di compattarsi e remare tutti nella stessa direzione. Non sono ammessi più vistosi cali di tensione. D’altro canto il presidente Aurelio De Laurentiis, con il comunicato su X che ha spento le voci di dimissioni del tecnico, ha dato lui piena fiducia e saprà trovare le contromisure. E nonostante le assenze darà spazio all’intera rosa”.