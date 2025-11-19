VIDEO – Gol McTominay in rovesciata, Adani impazzisce: “Non è vero! Ma dove ha preso la palla?”

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Scotland National Team

Lele Adani impazzisce al gol di Scott McTominay in Scozia-Danimarca. Il telecronista e opinionista sportivo ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram la sua esultanza allo spettacolare gol in rovesciata del centrocampista del Napoli. Nel video, ripete più volte “Non è vero”, ricalcando il suo famoso commento al gol in rovesciata di Higuain al Frosinone, con il quale l’argentino raggiunse quota 36 gol in quel campionato di Serie A siglando un record che dura ancora oggi. Continua poi esclamando incredulo: “McFratm! Ma dove ha preso la palla?”

crediti video: Instagram @leleadani

Articolo precedenteGlobe Soccer Awards 2025: 4 nomination per il Napoli. I dettagli
Articolo successivoPolitano a Crc: “Sono un napoletano d’adozione! Bologna? Con Conte analizzeremo gli errori. Atalanta? Loro saranno agguerriti”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE