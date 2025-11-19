Tuttosport – Conte ridisegna il Napoli: al vaglio una squadra più offensiva. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dei pensieri con i quali Antonio Conte punta a risollevare la squadra. In particolare, si legge che il tecnico ha intenzione di mettere sul rettangolo verde una squadra più offensiva e capace di reggere il peso di più giocatori di qualità. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il coach salentino sta anche pensando a come poter ridisegnare la sua squadra, priva di Anguissa e De Bruyne fino a febbraio e con Lukaku ancora ai box. Restano da valutare anche le condizioni di Gilmour, che non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare, mentre Spinazzola è nuovamente a disposizione. A Castelvolturno si sta lavorando su un Napoli più offensivo, nel quale sia possibile inserire Elmas e Neres insieme mantenendo l’equilibrio. Un vestito nuovo per una squadra che, da sabato, dovrà indossare l’elmetto e iniziare a combattere sul serio. Come vuole il suo allenatore”.