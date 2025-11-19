Trevisani – ” Conte è esperto, possibile che non abbia una soluzione? “

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, è intervenuto nel corso del programma Fontana di Trevi, a Cronache di Spogliatoio, dove ha espresso la sua opinione in merito al difficile periodo del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Anguissa? Potrebbe giocare Elmas nel ruolo di Elmas, mezzala, magari si prova a giocare a calcio. Una novità assoluta (ride, ndr). L’alternativa McTominay e Lobotka e poi i quattro davanti, lo scozzese l’ha fatto allo United e segnava comunque su palla inattiva. Conte è un allenatore importante, esperto, che guadagna quei soldi, vuoi che non abbia una soluzione? La cosa che non va è la comunicazione di Conte. Non c’è più questa strategia di accentrare. Nel Napoli tanti rendono meno del loro valore.”