TMW – ” Pellegrini, il rinnovo con la Roma è in stand-by. Napoli e Inter sono alla finestra “

Sul sito web di Tuttomercatoweb è stata riportata un’interessante novità in merito a Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Ci sarebbero infatti dei problemi tra il giocatore e il club giallorosso per il rinnovo del contratto, a causa del stipendio oneroso (4,5 milioni a stagione). Intanto Napoli e Inter, interessati al giocatore, seguono con attenzione l’evolversi della trattativa:

“Più complicato il capitolo Lorenzo Pellegrini. Dopo che in estate era stato a un passo dall’addio, ma frenato da un ingaggio monstre da 4,5 milioni di euro più bonus da 1,5 milioni abbastanza semplici da raggiungere, il trequartista sta cambiando il corso della propria storia in giallorosso. La scadenza è al 30 giugno del 2026 e, un po’ come Dybala, le trattative sono bloccate. A meno che non decida di abbassare le pretese in maniera sostanziale. Altrimenti Napoli e Inter sono sulle sue tracce.”