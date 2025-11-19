Sentite Nela sulla lotta Scudetto – ” L’Inter è avanti, poi Roma e … “

Sebino Nela, ex difensore, ha rilasciato un’intervista per “Il Giornale”, dove tra le varie tematiche affrontate, si è soffermato anche sulla lotta scudetto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’Inter resta la squadra che gioca meglio e più attrezzata per vincere lo Scudetto, ma occhio a questa Roma che sta crescendo bene. È ancora presto per guardare la classifica, ma dobbiamo già prenderne atto. La classifica è cortissima e c’è spazio per sognare anche per Napoli e Milan. Sono poi convinto che Luciano Spalletti tirerà fuori dalla crisi la Juve”.