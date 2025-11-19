Sabatini: “Conte si aspetta una forte reazione dalla squadra, vi dico”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli-Atalanta? Mi aspetto una grande partita. Più che la partita dei due allenatori sarà la partita dei giocatori, sono loro che fanno la differenza in campo. Conte ha adottato un linguaggio estremo, ma è importante che lui abbia fatto una provocazione sportiva verso i propri giocatori. Vuole indurre a una reazione nervosa importante, e credo che ci riuscirà. Le sue parole richiamano i calciatori a una risposta immediata, se fossi uno dei giocatori reagirei con l’orgoglio. E’ vero che ci sono tantissimi infortuni, e questo sta sicuramente condizionando il Napoli. Non mi è stai mai detto di essere un morto da accompagnare, ma se fosse accaduto mi sarei arrabbiato molto e avrei voluto rispondere a tutti i costi. Con i fatti e non con le parole. Penso che la squadra del Napoli risponderà con una grande rabbia“.