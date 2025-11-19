Napoli su Atta, sentite cosa dice – ” Interesse del Napoli? Ecco cosa posso dirvi… “

In vista del mercato di Gennaio, con diverse defezioni a centrocampo, il Napoli andrà sicuramente alla ricerca di almeno un centrocampista, per colmare questa carenza. Tra i nomi segnati sul taccuino di Manna, c’è sicuramente quello di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese che ha parlato proprio di questo presunto interesse dei partenopei per lui, in un’intervista per la Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Se ne parlo con Lucca? No. Mai. L’ho salutato un giorno che era in video chiamata con Iker Bravo. Sono molto amici. Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere. Quel che posso dire è che la serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro.”