Napoli su Atta, Schira: “L’Udinese ha fatto il prezzo: 40 milioni”

Tra gli obiettivi principali del calciomercato del Napoli figura sicuramente Arthur Atta, centrocampista che sta ben performando tra le fila dell’Udinese. Tuttavia, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, discorsi per una sua cessione potrebbero aprirsi solo a giugno. Su X il collega parla dell’interesse di club italiani e non solo per il francese, oltre che dell’importante valutazione fatta dai friulani: 40 milioni di euro. Di seguito, il tweet. “Nonostante diversi interessamenti per Arthur Atta da parte di club di Serie A e non solo, i piani dell’Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono 40 milioni di euro e non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma nella finestra di mercato estiva”.

Despite several interests for Arthur #Atta from Serie A clubs and foreign clubs, #Udinese’s Plans are clear: Bianconeri ask €40M for him and don’t want to sell the midfielder in January but in the summer transfer window. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 19, 2025