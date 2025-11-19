Napoli interessato ad Atta, sentite il dg dell’Udinese – ” Via a Gennaio? Ecco cosa posso dirvi “

Il Napoli, dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, è alla ricerca di un centrocampista nel mercato invernale, per poter sopperire a queste mancanze. Tra i profili seguiti, c’è sicuramente quello di Arthur Atta, giocatore dell’Udinese che sin qui ha mostrato grandi qualità. Però, il club friulano non vuole assolutamente privarsene, stando alle dichiarazioni del loro direttore generale, Franco Collavino, a Sport Mediaset. Ecco un breve estratto:

“Ha margini di crescita, oggi miglior centrocampista del campionato. Blindato a gennaio? Assolutamente sì.”