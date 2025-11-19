Napoli-Atalanta sarà diretta da Di Bello di Brindisi. Di Paolo al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la dodicesimaa giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà l’Atalanta del neo allenatore Raffaele Palladino il giorno sabato 22 novembre alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Verrà assistito dai guardalinee Dei Giudici e Bahri mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Il Var sarà presieduto dal signor Alenadro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Gariglio.

NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

