La Repubblica – ” Incontro Adl Conte non si farà, ecco il motivo “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle novità, in merito alla presunta visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il patron azzurro non si presenterà al centro sportivo, quindi non ci sarà nessun incontro con Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ma in attesa che gli azzurri siano sia di nuovo al completo una certezza c’è già: non è prevista – salvo ripensamenti in extremis – la visita di Aurelio De Laurentiis al Training Center. Il presidente ha infatti deciso di dare pieni poteri al suo allenatore, dopo averne esaltato pubblicamente le doti con una raffica di tweet all’indomani dell’amaro ko di Bologna. […] Conte sapeva già di avere la piena fiducia del suo datore di lavoro e ha le spalle sufficientemente larghe per gestire da solo il momento di difficoltà, senza aver bisogno di un intervento ancora più diretto da parte di De Laurentiis. Rimanere da solo al comando è del resto una situazione che gli garba molto e a cui è abituato, visto che il tecnico leccese non ha mai tollerato ingerenze di alcun genere nel suo lavoro, durante la sua lunga carriera di vincente in panchina.”