La Repubblica – ” Dopo Bologna, Adl ha sentito Conte al telefono: ecco cosa ha fatto “

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato un’interessante retroscena in merito alla situazione in casa Napoli, precisamente riguardo un presunto contatto telefonico da parte di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Bologna. Ecco un estratto dell’articolo:

“Non deve dunque stupire che Conte sia in questi giorni un uomo solo al comando. Erano state del resto le sue critiche pubbliche ai giocatori a rendere l’atmosfera ancora più incandescente, dopo la sconfitta a Bologna. De Laurentiis le ha ascoltate in tv, si è fatto spiegare al telefono cosa stesse succedendo dal diretto interessato e gli ha poi ribadito la sua piena fiducia, concedendo persino una settimana di riposo al suo allenatore. […] Ma ora si aspetta che sia lui a risollevare il Napoli, trovando il modo per risolvere i tanti problemi emersi nell’ultimo mese.”