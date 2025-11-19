Il Mattino – ” Ecco quando si terrà il confrontro tra Conte e il gruppo squadra “

L’edizione odierna del Mattino evidenzia lo stato del rapporto tra i giocatori azzurri e Antonio Conte, svelando anche quando avverrà il tanto menzionato confronto tra il mister e il gruppo squadra. Ecco un estratto dell’articolo:

“Conte non ha un gruppo di pretoriani tra i calciatori. Non ha amici nel gruppo-squadra. Mantiene un distacco educato. Tratta tutti alla stessa maniera, ma poi c’è anche chi tratta con meno garbo. Di Lorenzo, da capitano, è uno dei pochi che ha libero accesso nella stanza del tecnico. Ma in queste ore, nessun faccia a faccia. E neppure nei giorni dopo la sconfitta con il Bologna ha voluto sentire il suo tecnico. Succederà domani. O magari venerdì. Conte ora ha evitato ogni tipo di colloquio. […] Lang ha lamentato, una volta nel ritiro con l’Olanda, i rari dialoghi avuti con Conte”