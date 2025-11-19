Globe Soccer Awards 2025: 4 nomination per il Napoli. I dettagli

Il Napoli ha rimediato ben 4 nomination ai Globe Soccer Awards 2025. La stagione 2024/25 del Napoli, culminata con la vittoria del quarto scudetto, non è certamente passata inosservata, tanto da suscitare interesse anche fuori dai confini italiani. Non è un caso che siano arrivate diverse candidature. Queste sono rispettivamente: Scott McTominay come miglior centrocampista; Antonio Conte come miglior allenatore; Giovanni Manna come miglior direttore sportivo; Ssc Napoli come miglior club maschile. La premiazione avverrà il giorno 28 dicembre 2025.

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST MIDFIELDER are: N. Barella, J. Bellingham, D. Doué, F. López, A. Mac Allister, S. McTominay, J. Neves, M. Ødegaard, M. Olise, C. Palmer, Pedri, D. Rice, F. Ruiz, F. Valverde, Vitinha, and F. Wirtz. pic.twitter.com/bxiRIPNYcp — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST SPORTING DIRECTOR are: Luís Campos, Deco, Michael Edwards & Richard Hughes, Giovanni Manna, and Paul Winstanley & Laurence Stewart.#BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery pic.twitter.com/BmB3CU1rQC — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025

🏆 BEYOND Developments #GLOBESOCCER Awards 2025 nominees for BEST COACH: Xabi Alonso, Mikel Arteta, Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Eddie Howe, Vincent Kompany, Enzo Maresca, Roberto Martínez, and Arne Slot. pic.twitter.com/hPl1S9ofLX — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 19, 2025