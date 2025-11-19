Globe Soccer Awards 2025: 4 nomination per il Napoli. I dettagli

Scritto da:
Elia Falco
-

Il Napoli ha rimediato ben 4 nomination ai Globe Soccer Awards 2025. La stagione 2024/25 del Napoli, culminata con la vittoria del quarto scudetto, non è certamente passata inosservata, tanto da suscitare interesse anche fuori dai confini italiani. Non è un caso che siano arrivate diverse candidature. Queste sono rispettivamente: Scott McTominay come miglior centrocampista; Antonio Conte come miglior allenatore; Giovanni Manna come miglior direttore sportivo; Ssc Napoli come miglior club maschile. La premiazione avverrà il giorno 28 dicembre 2025.

