Ghoulam: “Nel mio ruolo ero uno dei migliori, su Koulibaly…”

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare della sua carriera in azzurro. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ero fra i più forti e, oggi posso dirlo, su di me c’erano i più importanti club al mondo. Vivevo il momento ma pensavo al futuro. Avere avuto la fortuna di incontrare Koulibaly mi ha aperto due strade, quella, emotiva: è un fratello. E l’altra professionale. Oggi siamo soci in affari immobiliari. Lui è la mente del sodalizio. Io vado in giro”.