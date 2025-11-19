Gds – ” C’era un’idea precisa dietro lo sfogo di Conte, adesso serve ripartire alla grande “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito delle parole di Antonio Conte, dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo la rosea infatti, c’era un significato preciso dietro quelle dichiarazioni. Ecco un estratto dell’articolo:

“Napoli si è compattata attorno al suo condottiero, anche se il suo sfogo a Bologna ha fatto parecchio rumore. Chissà che non sia stata una strategia, un modo per richiamare tutti in fretta alle proprie responsabilità. Gli alibi sono finiti, questo è chiaro. C’è da riaccendere il motore e cominciare a viaggiare marce alte, come un anno fa. Perché sia in Italia sia in Europa, la strada è ancora lunga e il Napoli ha tutto ciò che serve per rimettersi in carreggiata e tornare a vivere una stagione da protagonista. È il momento di dare un segnale. nonostante le difficoltà e una squadra che non è ancora squadra – per dirla alla Conte -, gli azzurri sono stati fino all’ultima giornata in testa al campionato, mentre è in Europa che serve una svolta totale. Ma la pausa e le tante voci sul futuro dell’allenatore sono servite per ricompattare l’ambiente. E adesso c’è solo da rimettersi al lavoro per invertire la rotta. Il calendario delle prossime sfide è complicato e delicato: Atalanta e Juve in casa e, tra le due, trasferta con la Roma. Non serviranno motivazioni aggiuntive, ma servirà mettere in campo il cuore invocato da Conte.”