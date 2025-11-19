Gazzetta – Mercato Napoli, le mosse per gennaio: Mainoo in cima alla lista

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle possibili mosse per il mercato di gennaio del Napoli. Secondo quanto riportato, i maggiori sforzi della società si concentreranno sul reparto di centrocampo, falcidiato dagli infortuni di De Bruyne e di Anguissa. In particolare, il primo obiettivo rimane l’inglese Kobbie Mainoo, con allo sfondo però altri elementi da considerare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il mercato più leggibile che si ricordi sta per cominciare o forse è già partito. Il centrocampo è l’area di conquista da attraversare senza indugi, indispensabile per sfidare l’emergenza. Se fosse possibile accomodarsi ad un tavolo, senza spargimento di stress, Kobbie Boateng Mainoo diventerebbe (probabilmente) il principale riferimento per gennaio: ha venti anni, piace a chiunque, ha voglia di giocare e anche di ritrovare McTominay e Hojlund, al fianco dei quali è cresciuto e si è fatto largo nel Manchester United. Il Napoli vuole Mainoo, lo avrebbe già preso in estate, quando poi dovette dirottare su un attaccante il proprio budget: ma stavolta, visto che è andata così, l’operazione che spingerà Manna ad intervenire è in quella fascia di lì di campo. Ma poi c’è dell’altro, ovviamente, e Lorenzo Pellegrini che non è più un ragazzino (ne ha ventinove, ne compirà trenta a giugno 2026) rimane un desiderio. Altrimenti occhio a Morten Frendrup del Genoa e soprattutto a Arthur Atta dell’Udinese. La lista dei nomi è pronta. Tra poco inizieranno le grandi manovre”.