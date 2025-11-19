Gaetano, ex Napoli – ” A chi mi ispiro? Hamsik, una volta in allenamento mi impressionò tantissimo “

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista all’Unione Sarda, dove ha anche parlato della sua esperienza al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“A chi si ispira ? C’è un calciatore che da ragazzino è stato un esempio da seguire? Sì, Hamsik, quando partecipai ai primi allenamenti con il Napoli mi aveva impressionato, giocava a volte solo di sinistro, un capitano grandissimo. Sono riuscito anche a fare con lui un ritiro con Ancelotti, davvero un giocatore eccezionale.”

